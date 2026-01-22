Aldosivi y Defensa y Justicia ofrecieron un deslucido un empate sin goles en el Estadio José María Minella, en el partido que abrió la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Ads

El primer tiempo fue un verdadero bostezo y el desarrollo no varió en el complemento: ritmo bajo, imprecisiones y escasas ideas para romper el cero.

Las pocas situaciones claras fueron para Defensa y Justicia, que insinuó algo más en ataque pero se topó con un firme Axel Werner.

Ads

El arquero de Aldosivi respondió bien cada vez que fue exigido y sostuvo el resultado en un partido chato, marcado por múltiples cambios y algunas amonestaciones, que dejó más tedio que fútbol en el estreno del campeonato.

Puede interesarte

Formaciones:

Ads

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Roman; Roberto Bochi, Federico Gino, Martín García, Esteban Rolon; Agustín Palavecino, Natanael Guzmán. DT: Guillermo Farré.

Suplentes: Ignacio Chicco, Ian Acosta, Federico Laurelli, Lucas Rodríguez, Franco Leys, Alan Sosa, David Juárez, Nicolás Cordero, Mauro Da Luz, Tomás Fernández, Facundo De la Vega, Alejandro Villarreal.

Incidencias:

Ads

Cambios en Aldosivi: 24' Sosa por García; 24' Fernández por Guzmán; 24' Rodríguez por Novillo; 39' Villarreal por Rolón; 39' Leys por Bochi.

Cambios en Defensa y Justicia: 19' Osorio por Gutiérrez; 31' Aguiar por Pereyra; 31' Lucero por Botta; 49' Roselli por Fernández; 49' Hausch por Miritello.

Amonestados: 15' Morello (ALD); 38' Rolón (ALD); 54' Gino (ALD).