Alvarado tenía el triunfo en sus manos pero se le escapó sobre el final

"El Torito" jugó su primer partido en la B Nacional fuera de casa ante Barracas Central. Durante todo el partido se mantuvo arriba en el marcador y sin embargo, a los 45 minutos con un gol de cabeza de Arce, el partido terminó empatado 2 a 2.