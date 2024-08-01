Juegos Olímpicos: a Las Leonas les empataron en la última jugada
Fue 3-3 contra Australia, por la cuarta fecha del Grupo B. Si bien están clasificadas, el sábado buscarán ganarle a Gran Bretaña para evitar a Países Bajos.
Fue 3-3 contra Australia, por la cuarta fecha del Grupo B. Si bien están clasificadas, el sábado buscarán ganarle a Gran Bretaña para evitar a Países Bajos.
Empataron en cero en el primer partido de la fecha disputado en el Minella. Las pocas situaciones las tuvo el equipo visitante, que se encontró con una sólida actuación del arquero Werner.
El "Torito" visitó al "Celeste" y en un partido parejo y sin demasiado vuelo, empataron 0 a 0 por la cuarta fecha del Nacional B.
"El Torito" jugó su primer partido en la B Nacional fuera de casa ante Barracas Central. Durante todo el partido se mantuvo arriba en el marcador y sin embargo, a los 45 minutos con un gol de cabeza de Arce, el partido terminó empatado 2 a 2.
El partido que completó la primera fecha del Grupo A no tuvo goles. Se jugó con mucha intensidad y el VAR fue protagonista anulando dos goles al equipo de Gareca, que mereció algo más. La Vinotinto terminó con diez.