Un hombre de 47 años fue aprehendido por personal policial hoy durante un operativo de seguridad realizado en el Estadio José María Minella, en el marco del partido entre Aldosivi y Barracas por la Liga Profesional de Fútbol. Los efectivos constataron que el individuo ocultaba entre sus prendas de vestir un arma blanca tipo navaja, la cual fue inmediatamente secuestrada.

Ads

La aprehensión se produjo en la zona de cacheo del estadio, donde se efectuaban controles preventivos a los asistentes.

En el hecho intervino el Juzgado Correccional en turno, que ordenó la realización de las actuaciones de rigor y dispuso la libertad del imputado bajo caución juratoria, en el marco de una infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73.

Ads

Puede interesarte

Ads