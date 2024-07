A través de un proyecto que ingresó en el Concejo Deliberante se consultó al Ejecutivo municipal sobre cuál es el estado del convenio firmado con la AFA para que el Estadio José María Minella sea utilizado por las selecciones nacionales. “Nos preguntamos si es la casa de las selecciones o un monumento al abandono”, ironizó el conejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone.

Desde hace tiempo el principal escenario deportivo del país cuenta con su principal platea inhabilitada y el estado general del predio es deficiente, como se ve cada vez que juegan de local Aldosivi, Alvarado o, como ocurrió el último fin de semana, también Kimberley. “Con este proyecto simplemente preguntamos al intendente en qué quedó, en qué estado está la ejecución de un convenio que se celebró, que fue visto con buenos ojos por casi todo el arco político”, preguntó el edil opositor.

En declaraciones a Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, Taccone aseguró que están “decididos” a acompañar el convenio “porque nos parece una buena idea si es ventajoso para la ciudad”. Ante esto, es que quieren saber “si se avanzó, si se está avanzando, si se cayó. Y si se cayó, qué otras alternativas hay. Sabemos que no se puede hacer de un mes para el otro, pero si uno trabaja con el personal municipal que tiene el estadio, que está altamente capacitado, y lo hace en forma sostenida durante un tiempo importante, el estadio va a mejorar”.

Sobre la situación del estadio, Taccone consideró que “el estado en que se encuentra, y que se va agravando con el paso del tiempo, es lamentable. Y lo peor es que naturalizamos como si fuera una situación normal algo que es grave. Porque vamos para cuatro años de techada inhabilitada. Y pasa el tiempo y nos dejamos de sorprender. Y nos habituamos a que esa esa gran platea esté inhabilitada. Capaz que en algunos meses cierran una batería de vestuarios, una popular… El camino de la excusa para no hacer como argumento es equivocado”.

Para el concejal de Acción Marplatense la cuestión presupuestaria es “una excusa” y destacó que “lo más costoso que tiene una reparación se da entre el gasto de mano de obra, el personal que tenés que contratar y los materiales. En este caso en particular tenemos la gran ventaja de que hay muchísimos empleados del Minella que son altamente calificados. El tema es que hay que empezar. Y no se empieza porque se utiliza la excusa de que no hay dinero, pero ese es un gran error”.

Otra de las críticas que se hace al Minella tiene que ver con el estado del campo de juego, pero para Taccone ese es un tema que va más allá de la falta de mantenimiento del Gobierno. “Cuando se es opositor no es válido criticar cualquier cosa haga el Gobierno. Nuestro estadio tiene una particularidad, que no pasa en otro estadio del país, que es que juega más de un club de local. Y eso no es fácil. A los efectos de mantener en excelentes condiciones el capo de juego, es una complicación para el personal municipal que lo tiene en condiciones”, dijo.

En ese sentido remarcó no tener “dudas” respecto de “que el personal hace su mejor esfuerzo para presentarlo en las mejores condiciones posibles. La mayoría de las veces el Minella exhibió un campo de juego envidiable para los clubes que juegan en las principales divisiones”.

Por último, Taccone consideró como válido el hecho de organizar recitales para mejorar la recaudación del espacio deportivo. “Es una fuente de ingreso importante que hay que coordinar con las actividades deportivas, pero es viable. En nuestra gestión hicimos muchos. Y ojalá que sean muchos los grupos interesados en venir a tocar a Mar del Plata. Es lindo desde lo cultural y es un ingreso de dinero para el Ente”.