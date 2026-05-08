El Concejo Deliberante distinguió a los realizadores del documental El Minella, la historia del estadio, tras haberlo declarado “de interés”, en un acto realizado en el recinto para entregar la normativa a Cristian Serio y Jorge Jaskilioff luego del estreno efectuado el 23 de octubre pasado en la Sala Piazzolla.

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Al recibir el reconocimiento, Jaskilioff aseguró que “es lindo recibir este tipo de reconocimiento. El documental dura casi tres horas cuarenta minutos, pero igual queda chico. Hay muchos testimonios, muchas historias. El Minella es un monumento de la ciudad”.

Por su parte, Serio indicó que el documental “pretende reflejar qué pasó con este símbolo de la ciudad, acercándose lo más posible a un relato de la verdad. El estadio lo merece. Había una historia muy rica que mostrar”.

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El Minella, la historia del estadio es una serie documental de ocho capítulos, filmada y producida en Mar del Plata, con realización integral de Cristian Serio y producción general y entrevistas a cargo de Jorge Jaskilioff, que recorre los 50 años de historia del Estadio José María Minella desde su construcción para el Mundial de 1978 hasta la actualidad.

La producción reúne más de 50 testimonios junto a material documental inédito que refleja el valor deportivo, social y simbólico de este escenario emblemático para la ciudad.

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Entre los principales hitos que repasa la serie se encuentran el primer partido del Mundial Argentina 1978, los inicios de Diego Maradona, los Juegos Panamericanos de 1995 -cuando Nora Vega encendió el pebetero- y la Cumbre de los Pueblos de 2005 en el marco de la IV Cumbre de las Américas, además de los tradicionales Torneos de Verano y recitales internacionales.

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El proyecto contó con el apoyo del Plan de Fomento a la Producción Audiovisual Bonaerense y se propone reconstruir parte de la historia marplatense desde una mirada personal, afectiva y comprometida, que vincula pasado y presente en la construcción de la identidad local.