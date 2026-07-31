El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) confirmó el dispositivo de seguridad para el partido entre Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará este domingo desde las 14:30 en el Estadio José María Minella, con presencia de ambas parcialidades.

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El operativo contará con 370 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 70 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc y cobertura de emergencias médicas. La apertura del estadio está prevista para las 12:00, y se exigirá la presentación de la entrada física junto al DNI para el control mediante el sistema de derecho de admisión.

En cuanto a la organización del ingreso, la parcialidad local ocupará la cabecera Sur, accediendo por la intersección de avenida De las Olimpiadas y Magallanes. Por su parte, los simpatizantes visitantes se ubicarán en la tribuna Norte, con ingreso por avenida Canosa y Juan B. Justo, y un cupo inicial de 3000 entradas populares.

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Para ordenar la circulación, se dispusieron cortes de tránsito en distintos puntos. En el sector Sur, las interrupciones estarán en avenida De las Olimpiadas y sus cruces con Hernandarias, Viña del Mar y Ayolas, además de Irala y Ortiz de Zárate con Viña del Mar. En el sector Norte, los bloqueos se concentrarán sobre avenida Canosa en sus intersecciones con avenida Juan B. Justo, Udine y 12 de Octubre.

Desde APreViDe recordaron que estará prohibido el ingreso con pirotecnia, elementos cortantes o insignias de otros clubes, y advirtieron que se aplicarán sanciones individuales y colectivas en caso de registrarse incidentes.

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