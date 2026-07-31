Se trata del marplatense Braian Cufré, quien tiene avanzadas las negociaciones para convertirse en nuevo jugador del Tiburón.

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El lateral izquierdo de 29 años llegará en condición de libre tras su paso por el club brasileño Remo y, de no surgir inconvenientes, firmará un contrato por 18 meses con la institución marplatense.

Nacido futbolísticamente en River de Mar del Plata, Cufré dio el salto al profesionalismo en Vélez Sarsfield, donde debutó de la mano de Miguel Ángel Russo. Luego desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, con pasos por el Mallorca y el Málaga de España, además de vestir la camiseta del New York City de la MLS.

En 2025 regresó al fútbol argentino para jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero y, posteriormente, continuó su carrera en Remo de Brasil, donde tuvo escasa participación.

Confeso hincha de Aldosivi, el defensor está muy cerca de cumplir el sueño de vestir la camiseta del tiburon, en un momento en el que el equipo de Israel Damonte busca sumar puntos para salir de una posición comprometida en la tabla.

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