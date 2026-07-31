El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Franco Baresi, emblema del AC Milan y de la selección italiana. El exdefensor falleció este viernes a los 66 años y la noticia fue confirmada oficialmente por el club, que envió sus condolencias a la familia y destacó la huella que dejó en la institución.

Ads

Baresi nació en mayo de 1960 en la localidad italiana de Travagliato. Desarrolló sus 20 años como profesional exclusivamente con la camiseta del Milan, donde debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, cuando tenía 17 años.

A lo largo de su trayectoria disputó 719 partidos oficiales, convirtió 33 goles y llevó la cinta de capitán durante 15 temporadas. Su registro de encuentros únicamente fue superado dentro del club por Paolo Maldini.

El defensor fue una de las figuras de la etapa más exitosa de la institución italiana. Conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

También dejó una marca profunda en la selección de Italia, con la que disputó 81 partidos. Integró el plantel campeón del Mundial de España 1982, aunque no tuvo minutos, obtuvo el tercer puesto en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994.

Ads

En aquella última Copa del Mundo sufrió una lesión de meniscos durante la fase de grupos y regresó apenas 25 días después para jugar la final ante Brasil. El encuentro terminó sin goles y se definió por penales, instancia en la que Baresi falló uno de los remates italianos.

Su capacidad para anticiparse, ordenar al equipo y comenzar las jugadas desde el fondo lo convirtió en uno de los defensores más destacados de la historia. Junto con Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti integró una de las líneas defensivas más recordadas del fútbol europeo. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, detrás de Marco van Basten.

Baresi se retiró en 1997 y el Milan decidió retirar la camiseta número 6 como homenaje a su trayectoria. Desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente honorario y continuaba representando al club en diferentes actividades.

Ads

Su salud se había complicado en agosto de 2025, cuando durante un control médico le detectaron un nódulo pulmonar que posteriormente fue extirpado. Desde entonces permanecía bajo tratamiento. Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió en febrero, cuando llevó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina junto con Giuseppe Bergomi.

Tras conocerse su fallecimiento, clubes, excompañeros y figuras del deporte expresaron sus condolencias. Incluso el Inter, histórico rival del Milan y equipo en el que jugó su hermano Giuseppe Baresi, recordó su liderazgo y los grandes clásicos que protagonizó.

La fidelidad a una sola camiseta, su liderazgo y su enorme calidad defensiva convirtieron a Franco Baresi en un símbolo del fútbol italiano, cuyo legado permanecerá ligado para siempre a la historia del Milan.

Puede interesarte