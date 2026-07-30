Cienciano goleó a Lanús, dio vuelta la serie y eliminó al campeón defensor de la Sudamericana
Lanús sufrió una dura derrota en Cusco y se despidió de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino cayó 4-0 ante Cienciano, que revirtió la serie tras el 0-2 de la ida en La Fortaleza y avanzó a los octavos de final con un 4-2 en el resultado global.
El conjunto peruano fue ampliamente superior y construyó la remontada gracias a los dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, dejando sin respuestas al Granate, que volvió a padecer los efectos de la altura y firmó una de sus actuaciones más flojas de la temporada.
Con esta victoria, Cienciano se clasificó a los octavos de final, donde enfrentará a Botafogo de Brasil.
La eliminación representa un nuevo golpe para Lanús, que llegó a la competencia como campeón defensor de la Copa Sudamericana, pero no logró sostener la ventaja conseguida en el partido de ida y quedó afuera antes de los octavos.
El presente del equipo contrasta con el inicio de año. Apenas cinco meses atrás había conquistado la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo, pero desde entonces los resultados fueron en caída libre.
Un 2026 para el olvido
Con la eliminación en Perú, Lanús acumuló una serie de frustraciones en todas las competencias:
- Eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura.
- Eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- Eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.
- Eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.
En pocos meses, el Granate pasó de levantar un título internacional a quedarse sin competencias continentales y con un balance muy por debajo de las expectativas para una temporada que había comenzado de la mejor manera.