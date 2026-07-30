El conjunto peruano fue ampliamente superior y construyó la remontada gracias a los dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, dejando sin respuestas al Granate, que volvió a padecer los efectos de la altura y firmó una de sus actuaciones más flojas de la temporada.

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Con esta victoria, Cienciano se clasificó a los octavos de final, donde enfrentará a Botafogo de Brasil.

La eliminación representa un nuevo golpe para Lanús, que llegó a la competencia como campeón defensor de la Copa Sudamericana, pero no logró sostener la ventaja conseguida en el partido de ida y quedó afuera antes de los octavos.

El presente del equipo contrasta con el inicio de año. Apenas cinco meses atrás había conquistado la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo, pero desde entonces los resultados fueron en caída libre.

Un 2026 para el olvido

Con la eliminación en Perú, Lanús acumuló una serie de frustraciones en todas las competencias:

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Eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura.

Eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.

En pocos meses, el Granate pasó de levantar un título internacional a quedarse sin competencias continentales y con un balance muy por debajo de las expectativas para una temporada que había comenzado de la mejor manera.

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