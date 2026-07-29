Sin descanso: sigue la segunda fecha del Torneo Clausura con cuatro partidos y Lanús por la Sudamericana
La acción no se detiene en el fútbol argentino. Tras el cierre de la primera jornada, este martes 29 de julio sigue la segunda fecha del Torneo Clausura con cuatro encuentros, además de la presentación de Lanús por la Copa Sudamericana.
La jornada comenzará a las 14.30, cuando Barracas Central reciba a Aldosivi en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. El "Guapo" intentará prolongar el envión anímico luego de la gran victoria conseguida frente a River en el Monumental, mientras que el "Tiburón", que igualó 1-1 con Defensa y Justicia en su debut, buscará sumar de a tres por primera vez en el campeonato.
Desde las 17.00, Defensa y Justicia será local frente a Deportivo Riestra. El "Halcón" viene de rescatar un empate ante Aldosivi y buscará hacerse fuerte en Florencio Varela. Enfrente estará un Riestra que llega con la confianza por las nubes tras golear 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza, con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.
A las 19.15, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a River Plate. El "Lobo" comenzó el Clausura con una derrota por 2-1 ante Racing en Avellaneda, mientras que el conjunto dirigido por Eduardo Coudet intentará recuperarse luego de caer frente a Barracas Central en la primera fecha.
La jornada del torneo local se cerrará a las 21.30, con el duelo entre Instituto y Platense. La "Gloria" viene de perder 1-0 ante Vélez en Liniers, mientras que el "Calamar" igualó 2-2 con Unión y buscará su primer triunfo en el certamen.
Además, desde las 21.30, habrá presencia argentina en la Copa Sudamericana, donde Lanús visitará a Cienciano en un partido clave por el certamen continental.
Partidos de hoy
- 14:30 | Barracas Central vs. Aldosivi – ESPN / ESPN Premium
- 17:00 | Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra – TNT Sports
- 19:15 | Gimnasia (LP) vs. River Plate – ESPN Premium
- 21:30 | Instituto vs. Platense – TNT Sports
- 21:30 | Cienciano vs. Lanús (Copa Sudamericana) – ESPN / Disney+ Premium