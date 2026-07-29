La jornada comenzará a las 14.30, cuando Barracas Central reciba a Aldosivi en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. El "Guapo" intentará prolongar el envión anímico luego de la gran victoria conseguida frente a River en el Monumental, mientras que el "Tiburón", que igualó 1-1 con Defensa y Justicia en su debut, buscará sumar de a tres por primera vez en el campeonato.

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Desde las 17.00, Defensa y Justicia será local frente a Deportivo Riestra. El "Halcón" viene de rescatar un empate ante Aldosivi y buscará hacerse fuerte en Florencio Varela. Enfrente estará un Riestra que llega con la confianza por las nubes tras golear 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza, con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.

A las 19.15, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a River Plate. El "Lobo" comenzó el Clausura con una derrota por 2-1 ante Racing en Avellaneda, mientras que el conjunto dirigido por Eduardo Coudet intentará recuperarse luego de caer frente a Barracas Central en la primera fecha.

La jornada del torneo local se cerrará a las 21.30, con el duelo entre Instituto y Platense. La "Gloria" viene de perder 1-0 ante Vélez en Liniers, mientras que el "Calamar" igualó 2-2 con Unión y buscará su primer triunfo en el certamen.

Además, desde las 21.30, habrá presencia argentina en la Copa Sudamericana, donde Lanús visitará a Cienciano en un partido clave por el certamen continental.

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Partidos de hoy

14:30 | Barracas Central vs. Aldosivi – ESPN / ESPN Premium

– ESPN / ESPN Premium 17:00 | Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra – TNT Sports

– TNT Sports 19:15 | Gimnasia (LP) vs. River Plate – ESPN Premium

– ESPN Premium 21:30 | Instituto vs. Platense – TNT Sports

– TNT Sports 21:30 | Cienciano vs. Lanús (Copa Sudamericana) – ESPN / Disney+ Premium

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