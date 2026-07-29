El equipo marplatense llega tras igualar en el debut frente a Defensa y Justicia, mientras que Barracas buscará extender su buen momento luego de la resonante victoria ante River en el estadio Monumental.

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Una de las principales novedades en el conjunto dirigido por Israel Damonte podría ser la presencia de Andrés Vombergar, quien fue presentado oficialmente ayer como refuerzo del "Tiburón" y ya está en condiciones de sumar sus primeros minutos.

Aldosivi necesita sumar para mejorar su situación en la tabla anual, donde actualmente ocupa el anteúltimo puesto, por lo que un triunfo sería un envión importante de cara a lo que viene.

Por el lado de Barracas Central, el entrenador no podrá contar con Gonzalo Toro Morales, autor del gol del triunfo frente a River, quien quedó apartado tras la denuncia por violencia de género conocida en las últimas horas.

El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR.

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Tras este compromiso, el plantel de Aldosivi regresará a Mar del Plata para preparar su próximo compromiso, que será este domingo desde las 14.30 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José María Minella.

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