La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia, que destacó que el juez cerró su carrera "en la cima del mundo", tras convertirse en el primer árbitro de su país en dirigir una final de la Copa del Mundo.

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Durante el Mundial de Estados Unidos, Vinčić arbitró cuatro encuentros: el empate entre Brasil y Marruecos, el triunfo de Argelia sobre Jordania, la victoria de México frente a Ecuador en octavos de final y la definición entre Argentina y España.

Su actuación en la final generó fuertes cuestionamientos desde el lado argentino. El esloveno amonestó a Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, mientras que ningún futbolista español recibió tarjetas. Además, expulsó a Enzo Fernández por doble amonestación, una decisión que fue muy protestada por Lionel Messi y el resto del plantel.

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Con una trayectoria internacional iniciada en 2010, Vinčić también dirigió encuentros de gran relevancia como la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund y las semifinales de la UEFA Nations League 2023.

Su carrera también estuvo marcada por una polémica extradeportiva. En 2020 fue demorado durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina vinculado a una red de prostitución y tráfico de drogas. El árbitro aseguró que se encontraba en el lugar por una invitación a almorzar y negó cualquier relación con la organización. La Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó su versión y calificó el episodio como un malentendido.

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Fuente: TyC Sports

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