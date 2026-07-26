Según las autoridades francesas, el fuego ya arrasó 42.000 hectáreas en la región de Gironda, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Solo durante la noche del sábado al domingo fueron evacuadas unas 55.000 personas de localidades ubicadas al sur de Burdeos.

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Más de 2.500 bomberos, apoyados por efectivos militares, policías y equipos de emergencia de Suiza, trabajan para contener el avance del fuego. Sin embargo, las altas temperaturas, la vegetación seca y los fuertes vientos complican las tareas y favorecen la rápida propagación de las llamas.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que la situación sigue siendo "muy desfavorable" y confirmó que el incendio avanza de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron aseguró que el Estado acompañará a los afectados y prometió reconstruir las zonas devastadas.

La emergencia también obligó a modificar el calendario deportivo: la última etapa del Tour de Francia fue recortada para permitir el despliegue de fuerzas de seguridad en las tareas de combate contra el fuego.

La crisis se extiende además a España, donde los incendios ya provocaron la evacuación de más de 90.000 personas en distintas regiones, especialmente en los alrededores de Madrid, Ávila y Valencia. Allí, las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas seguirán siendo críticas durante las próximas horas.

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Fuente: BBC

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