Rubio afirmó que Irán "suplica todos los días" alcanzar un acuerdo con Washington. Lo hizo durante una conferencia de prensa en Manila, en el marco de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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El secretario de Estado sostuvo que el régimen iraní envía mensajes a Estados Unidos mediante terceros países y aseguró que Teherán incumple o modifica las condiciones cada vez que avanza una negociación. Además, calificó al gobierno iraní como un régimen de "clérigos radicales" y advirtió que "seguirá pagando el precio" por extender la guerra.

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Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada del conflicto. Hace dos semanas, el presidente Donald Trump dio por terminada la tregua alcanzada en junio al considerar que Irán había incumplido el memorando de entendimiento firmado entre ambos países. Desde entonces, Estados Unidos intensificó los bombardeos sobre territorio iraní.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses confirmaron un nuevo ataque contra instalaciones militares iraníes, mientras que la Guardia Revolucionaria aseguró que sus acciones en Medio Oriente responden a la ofensiva de Washington y que no buscan atacar a países vecinos. Trump, por su parte, reiteró que Irán aún no está preparado para cerrar un acuerdo sobre su programa nuclear.

Fuente: Infobae

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