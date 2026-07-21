Hamás anunció la designación de Jalil al Hayya como su nuevo líder político, una decisión que marca una nueva etapa para la organización palestina tras la muerte de Yahya Sinwar. Al Hayya, de 65 años, es considerado una de las figuras más relevantes del movimiento y fue durante los últimos años el principal negociador en los diálogos para alcanzar acuerdos de alto el fuego con Israel.

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Nacido en la Franja de Gaza y miembro de Hamás desde sus orígenes en la década de 1980, Al Hayya integró durante años la conducción política de la organización y fue ganando protagonismo tanto dentro como fuera de los territorios palestinos. En los últimos tiempos se instaló en Doha, Catar, desde donde encabezó las conversaciones diplomáticas con mediadores internacionales y representantes de distintos países de la región.

A lo largo de su trayectoria, Al Hayya sobrevivió a varios intentos de asesinato atribuidos a Israel. Uno de los ataques más recordados ocurrió en 2007, cuando un bombardeo israelí impactó una vivienda vinculada a su familia en Gaza. A pesar de ello, continuó ocupando cargos de relevancia dentro de la organización y fortaleció su influencia en la estructura política del grupo.

La elección de Al Hayya fue interpretada por observadores internacionales como una señal de continuidad dentro de Hamás. Su perfil combina experiencia política, vínculos con actores regionales como Qatar e Irán y una participación central en las negociaciones diplomáticas de los últimos años. Según especialistas citados por medios internacionales, su liderazgo podría dificultar eventuales discusiones sobre el desarme de la organización, aunque también lo ubica como un interlocutor clave en cualquier futura instancia de diálogo.

La designación se produce en un escenario de fuerte presión sobre Hamás, que enfrenta importantes desafíos políticos y militares tras casi tres años de conflicto. Mientras continúan los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz duradera en Gaza, la figura de Jalil al Hayya aparece ahora en el centro de las decisiones de uno de los actores más influyentes del conflicto en Medio Oriente.

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