El Supremo Tribunal Federal de Brasil endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro, prohibiéndole recibir visitas políticas y rechazando una reunión con Javier Milei prevista para la próxima semana, en el marco de una resolución dictada por el juez Alexandre de Moraes de cara a las elecciones del 4 de octubre.

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La decisión judicial establece que, durante un plazo inicial de 30 días, el ex presidente brasileño sólo podrá recibir en su domicilio a profesionales de la salud, fisioterapeutas y a sus abogados, excluyendo cualquier contacto de índole política.

Asimismo, el tribunal dispuso la suspensión por 90 días del régimen de visitas con su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, luego de que el legislador difundiera públicamente una carta redactada por su padre en respaldo a su candidatura. La medida había sido adoptada el 13 de julio.

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Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple arresto domiciliario desde marzo por razones de salud, tras haber sido condenado el año pasado a 27 años de prisión.

La resolución impacta directamente en la agenda internacional del presidente argentino, quien había confirmado su intención de viajar a Brasil para participar de un acto político en San Pablo y posteriormente reunirse con el ex mandatario en Brasilia, encuentro que quedó ahora sin efecto.

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Desde el entorno de la Casa Rosada señalan que el vínculo con el espacio político de Bolsonaro forma parte de la estrategia internacional del Gobierno argentino, orientada a consolidar alianzas regionales en materia de seguridad, economía y relaciones exteriores.

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