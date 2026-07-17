Una intensa actividad sísmica generó alarma este viernes en el sur de México. El episodio más fuerte alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

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El temblor principal ocurrió a las 8.48, hora local, y fue seguido por varios movimientos de distintas intensidades. Entre ellos se registraron sismos de magnitud 4,5, 5,2, 5,8 y 6,1 en zonas cercanas a Huixtla, Ciudad Hidalgo y Mapastepec. La secuencia también fue percibida en Guatemala y El Salvador.

Tras el fenómeno, organismos nacionales e internacionales emitieron una alerta de tsunami para las costas del sur mexicano y Guatemala. Las autoridades recomendaron mantener a la población alejada de las playas ante la posibilidad de variaciones en el nivel del mar y corrientes fuertes en puertos y sectores costeros.

La vigilancia se concentró especialmente en el litoral de Chiapas y Oaxaca. Los modelos contemplaron alteraciones del nivel del agua en distintos puntos del Pacífico, con mayor atención en localidades como Puerto Chiapas, Huatulco y Puerto Ángel. Hasta el último reporte, no se han informado daños graves.

Aunque el movimiento llegó a sentirse en sectores de la Ciudad de México, la alerta sísmica no se activó. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano explicó que la energía estimada durante los primeros segundos no superó los niveles establecidos para emitir el aviso en la capital.

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Las autoridades mantuvieron activos los protocolos preventivos y pidieron seguir únicamente la información difundida mediante los canales oficiales mientras continuaba el monitoreo de la actividad sísmica.

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