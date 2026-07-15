El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy la continuidad de los controles migratorios en rutas y calles del país, pese a la muerte de tres inmigrantes indocumentados en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) registrados en Maine, Texas y Florida durante la última semana.

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A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo: “NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: LOS CONTROLES DE TRÁFICO”. Además, acusó a la oposición demócrata de intentar eliminar estos procedimientos y utilizó el término despectivo “Dumócrata” para referirse al partido rival.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, dispuso la suspensión temporal de los retenes migratorios en rutas, calles y autopistas, en respuesta a la repercusión generada por los episodios.

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Los incidentes ocurrieron en distintos puntos del país: en Maine, un ciudadano colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente; en Houston, Texas, un inmigrante mexicano falleció durante un operativo cuando, según los agentes, intentaba huir con su vehículo; y en Florida, otro hombre perdió la vida al ser atropellado por un camión tras escapar de un control.

El gobierno de México denunció que 17 de sus ciudadanos murieron desde el regreso de Trump al poder en 2025 y anunció acciones penales en Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del joven colombiano como un “asesinato”.

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El DHS confirmó la apertura de investigaciones internas sobre los tres casos. En ese marco, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, señaló ante el Senado que los procesos deberán coordinarse con fuerzas policiales estatales y locales.

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Los hechos se produjeron en parte en estados santuario, donde las autoridades locales limitan la colaboración con operativos federales. En ese contexto, Trump volvió a respaldar el accionar del organismo: “Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo. El crimen ha bajado mucho en Estados Unidos”, afirmó.

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