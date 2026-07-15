La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra también se vive del otro lado del Atlántico. Los principales diarios británicos dedicaron sus portadas al trascendental encuentro, con enfoques que combinan el entusiasmo deportivo, el peso de la historia y hasta algunas dosis de humor.

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The Independent eligió una imagen de Jude Bellingham durante el último entrenamiento de la selección inglesa y destacó que el partido reavivará la histórica rivalidad entre ambos países. El medio puso el foco en el valor futbolístico del choque y en el atractivo de uno de los grandes clásicos de los Mundiales.

Por su parte, el Daily Express apeló al optimismo con un mensaje dirigido a sus lectores: "Harry y Jude lideran a la selección de Inglaterra hasta la final del Mundial". Harry Kane y Jude Bellingham aparecen como las principales figuras de un equipo que busca volver a disputar una definición mundialista.

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El Daily Mirror, en tanto, recurrió al recuerdo de la conquista de 1966. Con un mensaje firmado por el histórico Geoff Hurst, autor del único triplete en una final de la Copa del Mundo, el diario expresó su confianza en que Inglaterra pueda volver a eliminar a la Selección argentina y pelear por un nuevo título.

La portada más llamativa fue la del Daily Star, que utilizó un doble de Lionel Messi vestido con la camiseta inglesa y jugó con el tradicional lema "No llores por mí, Argentina". Además, rebautizó al seleccionado como los "3 Lion-els", en un guiño humorístico al capitán argentino.

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Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por Copas del Mundo. Los europeos se impusieron en 1962, 1966 y 2002, mientras que la Albiceleste ganó el inolvidable duelo de México 1986 y avanzó por penales en Francia 1998.

En la previa del partido, tanto Lionel Scaloni como Thomas Tuchel buscaron quitarle dramatismo histórico al cruce y coincidieron en que debe analizarse exclusivamente desde lo deportivo, sin trasladar al presente conflictos del pasado.

Fuente: Infobae

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