El bloqueo naval de Estados Unidos a los buques que entran y salen de puertos iraníes volvió a entrar en vigor por la tarde, tal como había adelantado el Comando Central estadounidense (CENTCOM). La medida se reanuda un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que volvería a imponerse y que Washington actuaría como el “guardián” del estrecho de Ormuz.

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CENTCOM confirmó el plazo de las 16:00 hora del este (17:00 de Argentina) en una publicación en X, donde informó que las fuerzas estadounidenses estaban llevando a cabo nuevos ataques contra capacidades iraníes en torno al estrecho. “Los ataques se producen mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y zonas costeras de Irán”, señaló el comando militar.

El lunes, Trump había dicho que cobraría a las navieras un 20% del valor de su carga para reembolsar a EE.UU. por “proporcionar seguridad” en el estrecho. Sin embargo, este martes modificó su posición y afirmó que los países del Golfo Pérsico realizarán “acuerdos comerciales y de inversión en Estados Unidos”, según reportó CNN y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

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Estados Unidos ya había impuesto un bloqueo similar entre abril y junio, extendido desde Medio Oriente hasta el Océano Indico, a miles de kilómetros de distancia.

Durante la jornada, fuerzas estadounidenses utilizaron misiles Patriot para defender a Kuwait de una serie de ataques de represalia iraníes, según indicaron funcionarios norteamericanos. Las reservas del sistema son limitadas, pero se emplearon para neutralizar amenazas inmediatas.

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Además, EE.UU. lanzó nuevos ataques contra objetivos militares en Irán para eliminar “amenazas emergentes”, en un contexto que describen como un “entorno dinámico”, con operaciones constantes para proteger a socios del Golfo frente a ataques entrantes.

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En paralelo, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que Teherán no tiene “ninguna obligación” con el acuerdo de 14 puntos alcanzado con Estados Unidos el mes pasado. “El núcleo del memorando de Islamabad era poner fin a la guerra y a las operaciones militares contra la República Islámica de Irán, así como en todos los demás frentes, incluido el Líbano”, sostuvo.

Gharibabadi señaló que los ataques israelíes contra Hezbollah, respaldado por Irán, continúan pese a la tregua acordada como parte del marco del alto el fuego entre EE.UU. e Irán. “Por lo tanto, actualmente no existe ninguna obligación derivada del memorando de Islamabad que siga siendo válida y esté en vigor, ni para Estados Unidos ni para Irán”, afirmó en declaraciones a la emisora estatal IRIB.

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