España atraviesa uno de los veranos más extremos de los últimos años. Las sucesivas olas de calor provocaron 1.682 muertes atribuibles a las altas temperaturas desde el 1 de mayo, una cifra inédita que encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y volvió a poner en evidencia los efectos del cambio climático.

Ads

De acuerdo con el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), solo durante los primeros días de julio se contabilizaron 622 fallecimientos relacionados con el calor, mientras que la segunda ola de altas temperaturas dejó 138 muertes en una sola jornada.

El mes de junio cerró con 937 decesos atribuibles al calor, convirtiéndose en el segundo junio más mortífero desde que existen registros modernos, solo por detrás de 2017. Para dimensionar el fenómeno, el promedio de fallecimientos asociados al calor durante ese mes en la última década era de 249.

Los expertos aclaran que las cifras del MoMo no representan personas fallecidas exclusivamente por un golpe de calor, sino estimaciones estadísticas de muertes en las que las altas temperaturas agravaron enfermedades preexistentes.

Puede interesarte

El grupo más vulnerable continúa siendo el de los mayores de 85 años, que concentró 632 de las 937 muertes registradas en junio. También se observa una elevada incidencia entre personas de entre 75 y 84 años.

Ads

Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), las guardias registran un incremento sostenido de pacientes durante las olas de calor, especialmente en grandes ciudades y zonas costeras.

Un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) señala que las temperaturas extremas elevan un 13,5% la probabilidad de hospitalización, porcentaje que asciende al 25,4% entre la población infantil.

Además, investigaciones realizadas sobre más de 11 millones de atenciones en urgencias detectaron fuertes incrementos en patologías metabólicas, insuficiencias renales, infecciones urinarias y casos de sepsis durante los períodos de calor extremo.

Ads

Los especialistas coinciden en que el calentamiento global está modificando la frecuencia e intensidad de las olas de calor.

Advierten que estos eventos serán cada vez más prolongados, con noches tropicales más frecuentes y temperaturas elevadas incluso fuera de los meses tradicionalmente más cálidos.

De hecho, mayo de este año ya registró 123 muertes atribuibles al calor, más que la suma de los cinco mayos anteriores, pese a que técnicamente aún no se habían declarado olas de calor.

Fuente: El DiarioAR