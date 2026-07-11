Un incendio forestal de gran magnitud afecta a la provincia de Almería, en Andalucía, España, donde este sábado se confirmó un saldo de 12 personas fallecidas, 23 desaparecidas y al menos 1400 evacuados, tras iniciarse el fuego el jueves por la tarde en el municipio de Los Gallardos debido a la caída de un poste de alta tensión.

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Según el balance oficial de las autoridades españolas, las llamas ya arrasaron unas 6600 hectáreas de vegetación, en uno de los siniestros más graves registrados en los últimos años en la región. En paralelo, el reporte sanitario indicó que ocho personas resultaron heridas, de las cuales cuatro permanecen internadas en estado crítico.

Las condiciones climáticas extremas -con altas temperaturas, baja humedad y vientos variables- favorecieron la rápida propagación del fuego. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, precisó que el frente ígneo llegó a avanzar hasta cien metros por minuto, un comportamiento que calificó como “inédito” y vinculó a la crisis climática.

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Por su parte, el responsable regional de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó que en las últimas horas no se registraron nuevas amenazas directas sobre zonas urbanas, gracias a una mejora en las condiciones meteorológicas, con aumento de la humedad relativa y cambios en la dirección del viento.

El operativo para contener el incendio cuenta con unos 500 brigadistas en tierra y 22 medios aéreos, bajo la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias, que trabaja intensamente para controlar el perímetro y evitar nuevos focos.

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