Luego de las duras críticas lanzadas por la federación egipcia y su cuerpo técnico, la FIFA salió a respaldar públicamente a los árbitros que dirigieron el encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Ads

El encargado de responder fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje del organismo, quien defendió cada una de las decisiones polémicas del partido.

En una entrevista publicada por el sitio oficial de la FIFA, el histórico exárbitro italiano explicó que la anulación del gol de Mostafa Ziko fue correcta porque el VAR detectó una falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez durante la fase de posesión ofensiva. "Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la vio, el VAR puede intervenir", afirmó.

Puede interesarte

Collina también respaldó la decisión de no sancionar penal para Egipto en la jugada previa al gol de Enzo Fernández. Según explicó, tanto el árbitro François Letexier como el VAR consideraron que el contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah fue una acción normal del juego, ya que el delantero argentino tocó primero la pelota antes del choque.

El dirigente remarcó que algunas determinaciones arbitrales siempre tendrán un componente de interpretación, aunque sostuvo que el criterio aplicado durante el torneo ha sido consistente. Además, recordó que la FIFA difundió las imágenes y los audios de ambas revisiones para transparentar las decisiones tomadas durante el encuentro.

Ads

Por último, Collina fue tajante frente a las acusaciones de la Asociación Egipcia de Fútbol y de su entrenador, Hossam Hassan, quien llegó a insinuar que el partido había estado "arreglado". "Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales porque eso puede derivar en amenazas hacia ellos y sus familias", advirtió. También aseguró que el equipo arbitral trabaja con independencia y que ni siquiera el presidente de la FIFA influye en sus decisiones.

Fuente: Infobae

Ads