El Gobierno de Venezuela confirmó este lunes que la cifra de fallecidos por los dos terremotos registrados el 24 de junio ascendió a 3.342 personas. Además, el balance oficial indica que hay más de 16.000 heridos, alrededor de 50.000 desaparecidos y miles de familias que permanecen sin vivienda.

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La situación más crítica continúa en el estado de La Guaira, epicentro de los sismos, donde persisten las tareas de rescate en medio de una fuerte presencia militar y largas filas para la distribución de alimentos, agua y otros insumos básicos.

Entre los casos que mantienen en vilo a la región se encuentra el de Lucas Gámez, el niño argentino que este lunes cumple nueve años y continúa siendo buscado entre los escombros del edificio Miramar. Brigadistas especializados, entre ellos equipos provenientes de El Salvador, siguen trabajando con la esperanza de encontrarlo con vida.

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Mientras tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno buscará brindar soluciones habitacionales antes de fin de año para las más de 17.000 personas que perdieron sus hogares. Según explicó, el Ministerio de Vivienda ya trabaja en proyectos para atender la emergencia.

Las autoridades también informaron que desde los terremotos se registraron 995 réplicas, aunque de menor intensidad. En paralelo, cientos de venezolanos participaron durante el fin de semana de vigilias y homenajes en distintas ciudades para recordar a las víctimas, mientras la dirigente opositora María Corina Machado intenta regresar al país.

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La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. En las últimas horas regresó a la Argentina un equipo de rescatistas que colaboró en las tareas de búsqueda, mientras distintos países mantienen el envío de asistencia humanitaria para enfrentar una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Fuente: Clarin

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