Los principales medios deportivos de Francia cuestionaron con dureza el planteo de Paraguay tras la victoria por 1-0 que clasificó al conjunto de Didier Deschamps a los cuartos de final del Mundial 2026.

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L'Équipe sostuvo que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro recurrió a una combinación de "agresividad y agresión directa" para intentar frenar a Kylian Mbappé. El diario aseguró que el delantero francés fue blanco de insultos, codazos, provocaciones y simulaciones durante gran parte del encuentro, mientras que el árbitro dejó pasar numerosas infracciones sin sancionar a futbolistas paraguayos.

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En la misma línea, RMC Sports describió un partido "rápidamente violento" y enumeró varias acciones que, según su análisis, merecían tarjetas o sanciones: un golpe a Manu Koné, una infracción sobre Adrien Rabiot dentro del área, un codazo a Mike Maignan y reiteradas faltas sobre Mbappé. El medio consideró "incomprensible" que Paraguay terminara el encuentro sin amonestados, mientras Francia recibió tres tarjetas amarillas.

Por su parte, Le Parisien afirmó que Tantashev permitió "numerosas faltas" sobre los jugadores franceses y señaló que la Albirroja cometió acciones "brutales, incluso malintencionadas" sin consecuencias disciplinarias. También recordó que el VAR intervino en el segundo tiempo para sancionar el penal que terminó definiendo el encuentro.

Tras la clasificación, Mbappé también se refirió al desarrollo del partido y defendió la respuesta de su equipo. "Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos las ensuciaremos. Pensaban que íbamos a venir a jugar de etiqueta, pero también sabemos jugar al fútbol sucio", expresó el capitán francés tras el triunfo.

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Fuente: Infobae

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