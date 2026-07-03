El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela difundió hoy, mediante un informe técnico del Ministerio de Comunicación presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una actualización del balance de víctimas y daños provocados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país el 24 de junio.

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Las autoridades confirmaron 2645 personas fallecidas, 12.666 heridos y un total de 890 réplicas sísmicas que continúan generando alarma en la población. Por su magnitud e impacto, el evento ya es considerado el desastre natural más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo, superando el sismo de Caracas de 1967.

El relevamiento oficial indicó que la catástrofe provocó el desplazamiento de más de 15.000 personas, que perdieron sus pertenencias, y dejó 885 edificios severamente afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente. La Guaira fue identificada como la zona cero del desastre, una región históricamente vulnerable que ya había sufrido el deslave de 1999.

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En respuesta a la emergencia, el Ejecutivo desplegó asistencia humanitaria para 86.117 familias y habilitó 59 campamentos de refugio transitorio para los damnificados.

Si bien las brigadas de rescate lograron salvar a 6462 personas, persiste incertidumbre sobre la cantidad de desaparecidos. Mientras el gobierno no convalida cifras oficiales, agencias de la Organización de las Naciones Unidas estiman que podrían alcanzar las 50.000 personas sin localizar.

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Esta proyección coincide con un informe geoespacial de la NASA, que sugiere que la infraestructura dañada o destruida podría superar los 58.800 inmuebles en el área metropolitana afectada.

La tragedia continúa en desarrollo, con operativos de rescate activos y organismos internacionales evaluando el impacto total del desastre.

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