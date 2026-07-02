PlayStation dejará de vender juegos en discos desde 2028
Sony confirmó que dejará de lanzar juegos físicos para PlayStation a partir de 2028. Desde entonces, todo su catálogo nuevo estará disponible solo en formato digital.
Durante 2025, los juegos en disco representaron apenas el 3% de los ingresos de la división PlayStation. La empresa explicó que la decisión responde al cambio en los hábitos de consumo.
La medida no afectará a los títulos ya publicados. Tampoco a los juegos físicos que lleguen al mercado antes de 2028. Sin embargo, marcará el fin de una etapa para la industria.
El cambio impactará en el mercado de juegos usados y en los comercios especializados. También afectará a quienes prefieren los discos por colección o porque no dependen de internet.
Sony ya había anticipado este camino en 2024. Ese año lanzó la PlayStation 5 Pro sin lector de discos. Aunque Microsoft y Nintendo no hicieron un anuncio similar, ambas compañías también impulsan cada vez más las descargas digitales.