Durante 2025, los juegos en disco representaron apenas el 3% de los ingresos de la división PlayStation. La empresa explicó que la decisión responde al cambio en los hábitos de consumo.

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La medida no afectará a los títulos ya publicados. Tampoco a los juegos físicos que lleguen al mercado antes de 2028. Sin embargo, marcará el fin de una etapa para la industria.

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El cambio impactará en el mercado de juegos usados y en los comercios especializados. También afectará a quienes prefieren los discos por colección o porque no dependen de internet.

Sony ya había anticipado este camino en 2024. Ese año lanzó la PlayStation 5 Pro sin lector de discos. Aunque Microsoft y Nintendo no hicieron un anuncio similar, ambas compañías también impulsan cada vez más las descargas digitales.

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