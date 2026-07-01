El Poder Ejecutivo de Venezuela decretó hoy siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas fatales de los sismos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

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La medida fue anunciada por la presidente encargada, Delcy Rodríguez, quien dispuso que la bandera nacional permanezca a media asta en edificios públicos, guarniciones militares y sedes diplomáticas. Además, se ordenó la suspensión de espectáculos masivos, eventos culturales y actividades recreativas.

La declaración se dio en paralelo a la difusión de un balance actualizado presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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Según los datos oficiales, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron al menos 2295 muertes y dejaron 11.267 personas heridas. A su vez, organizaciones civiles reportan la búsqueda de más de 40.000 personas cuyo paradero aún no fue confirmado.

Frente a la magnitud del desastre, el Gobierno reorientó recursos logísticos y sanitarios para atender a los damnificados, principalmente en Caracas y en la zona costera de La Guaira.

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Las autoridades señalaron que la prioridad es garantizar la asistencia médica, la provisión de alimentos y el resguardo de los sobrevivientes, muchos de los cuales fueron trasladados a campamentos transitorios y hospitales de campaña.

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En paralelo, se intensifica la coordinación con organismos internacionales para prevenir crisis sanitarias y eventuales brotes epidemiológicos en las zonas más afectadas.

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