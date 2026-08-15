Cinco personas fueron asesinadas en una zona rural del condado de Missaukee, en el estado de Michigan, Estados Unidos, luego de que un tirador abriera fuego en dos viviendas y posteriormente en un sector boscoso cercano a South LaChance Road, ubicado a 272 kilómetros al noroeste de Detroit.

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El presunto atacante fue identificado como Chad Hickman, de 39 años. Según la información preliminar, el hombre habría disparado primero contra las personas que se encontraban en una de las viviendas, donde tres víctimas murieron y una cuarta persona quedó en estado crítico.

Luego, el atacante se dirigió hacia una casa lindante, donde mató a otra persona. Finalmente, fue localizado sin vida junto a una quinta víctima en un área boscosa cercana, donde había abandonado su vehículo.

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Entre las personas fallecidas se confirmó de manera preliminar la presencia de al menos un menor de edad. Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias y reconstruir la secuencia exacta del ataque.

La teniente Ashley Miller, vocera de la Policía Estatal de Michigan, se refirió a la tragedia y expresó: “Este tipo de pérdida es trágica”.

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La investigación permanece en curso mientras los investigadores trabajan para establecer qué motivó el ataque y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

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