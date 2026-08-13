El recorrido de la sombra comenzó en el extremo norte de Siberia y avanzó por el océano Ártico. Luego alcanzó Islandia y continuó hacia Europa, donde España quedó dentro de la franja en la que el Sol fue cubierto completamente por la Luna durante algunos minutos.

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En Reino Unido, en cambio, el eclipse fue parcial. En gran parte del territorio británico la Luna ocultó cerca del 90% del disco solar, mientras que en zonas como Cornwall la cobertura llegó aproximadamente al 95%. Fue el eclipse más importante observado en el país desde 1999.

En España, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitió contemplar la totalidad. La oscuridad duró menos de dos minutos y permitió distinguir la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol que normalmente no puede apreciarse a simple vista.

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Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea parcial o totalmente su luz. Aunque en algún punto del planeta se registra un eclipse total aproximadamente cada 18 meses, observar uno desde el mismo lugar es mucho menos frecuente.

El fenómeno marcó además el inicio de una sucesión de tres eclipses solares totales entre 2026 y 2028. Para muchas de las ciudades europeas que pudieron contemplarlo este miércoles, una oportunidad semejante no volverá a repetirse durante varias décadas.

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Fuente: BBC

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