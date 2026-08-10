Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y dejó al menos 25 muertos, decenas de heridos y numerosos daños materiales. El movimiento se registró a las 7:34 y tuvo su epicentro en la zona de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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Los mayores daños se registraron en distintas ciudades del centro y oeste del país. Equipos de bomberos, Defensa Civil y otras fuerzas de emergencia trabajan para rescatar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros de edificios y viviendas.

En Manizales, las autoridades confirmaron víctimas fatales y daños en edificios y casas. Cali también sufrió derrumbes y mantiene operativos de búsqueda. En Bogotá se registraron grietas en algunas construcciones, aunque hasta el momento no se informaron daños estructurales de gravedad.

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El terremoto también complicó el transporte aéreo. Seis aeropuertos de las zonas afectadas tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones mientras se revisaban las instalaciones y las autoridades evaluaban los daños.

El movimiento se sintió además fuera de Colombia. Hubo reportes en Ecuador y otras zonas cercanas, donde se realizaron evacuaciones preventivas en edificios y oficinas.

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Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades mantienen activados los equipos de emergencia y evalúan el alcance de los daños. El número de víctimas y afectados puede aumentar a medida que avancen las búsquedas en las zonas más golpeadas.

Fuente: TN

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