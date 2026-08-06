La administración Trump advirtió a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén por un acuerdo con Huawei. El contrato contempla el despliegue de una red de fibra óptica en la provincia. Washington considera que la compañía china representa una amenaza para su seguridad nacional.

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Según la información publicada, un gerente de CALF recibió mensajes de un funcionario estadounidense el 12 de julio. En esas comunicaciones le preguntaron si podía cancelar el proyecto y si la cooperativa había “traspasado los límites”. La advertencia también incluyó la posible revocación de visas a sus autoridades.

La entidad respondió mediante una nota dirigida al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Allí solicitó conocer si los mensajes reflejaban una posición oficial y qué instrumento legal respaldaba el planteo. CALF también pidió precisiones sobre las objeciones técnicas al proyecto.

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La Embajada estadounidense no negó la existencia de las comunicaciones. Un vocero sostuvo que el ingreso al país norteamericano es “un privilegio, no un derecho” y señaló que Washington revisa de manera permanente las condiciones para otorgar visas.

“Las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar”, indicó la representación diplomática.

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CALF rechazó que su infraestructura pueda definirse como una “red china”. La cooperativa explicó que utiliza servidores y equipos de empresas estadounidenses, suizas y europeas, además de componentes fabricados por Huawei. La entidad aseguró que selecciona la tecnología según su precio y la calidad del servicio.

La distribuidora también cuestionó que el planteo llegara mediante mensajes informales al teléfono de un trabajador. Además, remarcó que Huawei participa en redes de otras compañías argentinas que no recibieron advertencias similares. CALF cuenta con unos 9.000 usuarios de fibra óptica y proyecta expandirse hacia otras localidades neuquinas.

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