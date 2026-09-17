La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela anunció hoy, mediante un comunicado publicado en su página web, el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre diversos medios digitales y portales web tras años de censura. La decisión responde a los pedidos realizados por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno.

Ads

“En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, señala el comunicado.

A su vez agregaron que enviaron una notificación a los servicios que proveen internet en el país para que reactiven el dominio de las páginas de varios portales informativos. Además la ONG Ve Sin Filtro, contabilizó diez medios digitales desbloqueados y señaló que el levantamiento de las restricciones se dio de manera “aparentemente simultánea”.

Puede interesarte

“De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN”, comenta Ve Sin Filtro.

Es de destacar que esta acción coincidió con el segundo ciclo de negociaciones, respaldadas por Estados Unidos, entre el chavismo y la oposición para una eventual transición política, en este segundo encuentro, se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Ads

Ads