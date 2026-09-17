Mientras continúan las hostilidades en Medio Oriente, un informe inicial presentado hoy por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU), acusa a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por dos ataques que realizó al inicio del conflicto.

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En el documento, que deberá ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala dos bombardeos que realizó el 28 de febrero contra una escuela de Minab y una zona residencial de Lamerd, ambas en el sur de Irán.

De acuerdo a los dos ataques que citó el equipo de investigación para sostener la acusación, uno involucró el uso de misiles Tomahawk contra una escuela de Minab "claramente identificable", por otro lado, el segundo ataque aéreo que señalan fue uno donde misiles de precisión dispersaron perdigones de tungsteno sobre un "complejo deportivo y zona residencial claramente identificables" en la ciudad de Lamerd.

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En el ataque a la escuela de Minab, murieron 150 personas, de las cuales 120 eran menores. En el informe indicaron: "Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil".

Por este ataque, la administración de Donald Trump no asumió directamente la responsabilidad y tampoco publicó los resultados de una investigación que llevó adelante el Pentágono sobre el bombardeo a la escuela, que según habían explicado en mayo estaba a punto de terminar.

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