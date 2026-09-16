La Unión Europea (EU), busca prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años y permitir un uso limitado hasta los 15, de acuerdo al plan que presentó la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un discurso en Estrasburgo, Francia.

Ads

La iniciativa surge después de que varios países miembros hayan aplicado una serie de restricciones a adolescentes en lo que respecta al uso de redes sociales, y a su vez la medida surge en medio de un impulso global de limitar el acceso de menores a estas plataformas. Ya que Australia en diciembre de 2025, prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años.

“Nada de redes sociales para menores de 13 años. Nada de cuentas personales para menores de 15 años”, afirmó Von der Leyen durante su discurso.

Puede interesarte

De acuerdo a este plan, la EU permitiría que menores de 13 y 14 años tengan “mini cuentas”, aunque estas serán supervisadas por los padres y se limitará el uso a una hora por día. "Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años, las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro", señaló la presidenta.

Si bien algunas plataformas, como Instagram y Tik Tok, afirman que prohíben el acceso a menores de 13 años, los legisladores de la EU y expertos en seguridad en línea cuestionan si las medidas que toman las empresas son los suficientemente adecuadas. Es este sentido, las plataformas deberán de demostrar que son seguras para los menores.

Ads

“Soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes empresas tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo", comentó Von der Leyen y agregó: “Europa tiene el poder de actuar. Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes empresas tecnológicas”.

Puede interesarte

Y si bien la presidente de la Comisión Europea no hizo mención a cuestiones como la Inteligencia Artificial o juegos en línea, según pudo saber la agencia francesa AFP, la ley también aplicará a estos dos.

Aunque es de señalar que a pesar de lo prometedora que suene la propuesta, podría llegar a tardar años para entrar en vigencia. Ya que deberá de ser aprobada por cada uno de los estados miembro de la Unión Europea. Varios de los cuales ya han impulsado sus propias prohibiciones de redes sociales.

Ads