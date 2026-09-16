Los proyectos forman parte de una estrategia impulsada por instituciones vinculadas a la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil que buscan promover respuestas concretas frente a los cambios tecnológicos y las problemáticas sociales que atraviesan la región. La propuesta apunta a generar herramientas de inclusión, formación y desarrollo humano en un contexto marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial.

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Según se informó, las iniciativas estarán orientadas a la investigación, la educación y la promoción de políticas que permitan reducir brechas sociales y tecnológicas, además de fomentar una utilización ética de las nuevas herramientas digitales. La preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la educación y los derechos humanos ocupa un lugar central en la agenda del Pontífice.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV manifestó la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté al servicio de la dignidad humana y del bien común. En distintas intervenciones públicas advirtió sobre los riesgos de una concentración excesiva del poder tecnológico y reclamó mecanismos de regulación y control que eviten nuevas formas de exclusión.

Los proyectos respaldados por el Vaticano buscarán además fortalecer espacios de reflexión y acción en torno a los efectos sociales de la revolución digital, especialmente en los sectores más vulnerables. La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que promueve el acceso equitativo a las oportunidades que ofrece la tecnología, sin descuidar los desafíos éticos y sociales que plantea su expansión.

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