Estados Unidos está retirando decenas de millones de dólares en asistencia militar a países de Europa y Oriente Medio para apoyar a gobiernos aliados con su administración. El Departamento de Estado, le notificó al congreso estadounidense, que reasignará 52 millones de dólares en financiamiento militar extranjero de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

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Este movimiento se produce luego de la gira del Secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, donde desde Washington buscan afianzar y consolidar las alianzas con los presidente de la región. Y a su vez, se produce tras las constantes criticas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los miembros de la OTAN por no aumentar su gasto en defensa.

De acuerdo a lo que explicó el Departamento de Estado, los fondos se utilizarían para "combatir el narcoterrorismo en nuestro patio trasero y seguir protegiendo al Canal de Panamá”.

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“Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, añadieron en el comunicado en una clara alusión a China y a su presencia en la región, aunque sin nombrar directamente al país asiatico.

Si bien esta medida no eliminará el financiamiento a Túnez, Irak, Macedonia del Norte y Eslovaquia, no se especificó el monto que comenzaran a recibir.

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