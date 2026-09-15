Estados Unidos confirmó públicamente, por primera vez, que posee armas desplegadas en el espacio, una revelación que vuelve a poner en el centro de la escena la creciente competencia militar entre Estados Unidos, Rusia y China.



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La declaración la realizó el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante una conferencia en el foro anual de Maryland. Según explicó, Estados Unidos dispone actualmente de “armas de control espacial en órbita” destinadas a proteger a sus fuerzas frente a posibles acciones hostiles de otros países.



El funcionario evitó brindar detalles sobre qué tipo de armas fueron desplegadas, cuántas se encuentran en órbita o cuándo fueron colocadas allí. Sin embargo, la propia Fuerza Espacial estadounidense señaló que estas capacidades pueden utilizarse tanto con fines defensivos como ofensivos y que están destinadas a disputar y controlar el dominio espacial.



El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación estadounidense por las capacidades espaciales de Rusia y China, dos de sus principales rivales estratégicos.

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