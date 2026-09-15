El sospechoso, un hombre de 60 años, cuya identidad no fue revelada para proteger la privacidad de la mujer, se declaró culpable ante el juez, en un tribunal de Mánchester, de 45 de los cargos que se le imputaban, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración y uno por administración de una sustancia con intención delictiva, cometidos entre 2004 y 2025.

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Estos cargos se unen a otros 15 delitos sexuales cometidos entre 2022 y 2025 que ya había admitido a comienzos de este año.

Según señalan, la mujer escuchó la declaración de su esposo en la primera fila de la sala, acompañada de sus familiares.

El imputado no sería el único involucrado en la causa, ya que también se investiga la participación de otros doce varones acusados, de entre 28 y 74 años, en su mayoría de origen británico, los cuales han negado haber cometido múltiples delitos sexuales contra esta misma mujer entre 2018 y 2025. Aunque uno si admitió haber cometido los cargos con anterioridad.

Se prevé que el esposo de la victima, originario de Stockport cerca de Mánchester, sea condenado por los cargos admitidos en el juicio y que se designe un jurado para seguir el caso, que la Fiscalía todavía no inició.

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Por otro lado, el subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, destacó que la victima continuará recibiendo apoyo especializado. “Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”, declaró.

A su vez, el subcomisario animó a todas las mujeres que pudieran ser víctimas de abuso sexual facilitado con drogas: “Sepa que no necesita pruebas, certezas ni un recuerdo nítido para que se le tome en serio. No se espera que comprendas exactamente lo que sucedió, ni quiénes estuvieron involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo sucedió, por favor, repórtalo o pide ayuda".

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