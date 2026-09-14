Rusia atraviesa un periodo de malestar entre sus ciudadanos, el prolongamiento de la guerra con Ucrania ha provocado un fuerte hartazgo entre los propios rusos.

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Sumado al déficit de gasolina, el bloqueo de internet y el aumento de las victimas civiles producto de los ataques ucranianos, ha llevado a un fuerte desplome en los índices de popularidad del líder absoluto del país, Vladímir Putin y del partido del Kremlin, Rusia Unida, antes de las elecciones legislativas que tendrán lugar del 18 al 20 de septiembre.

En este contexto, la oposición que se encuentra en su gran mayoría en el exilio, se pronunció en contra del partido de Rusia Unida, que busca revalidar su mayoría en la Duma (cómo se la conoce a la cámara de diputados rusa) y pidió votar en contra de Putin y la guerra.

“Acudan a votar, no le den el voto a esos ladrones y asesinos, voten contra Rusia Unida. Eso significa votar contra de Putin y la guerra”, dijo Yulia Naválnaya, en un vídeo en YouTube.

Naválnaya es viuda del líder opositor, Alexéxi Navalni, quien falleció en 2024. Su muerte ocurrió en extrañas circunstancias y a principios de este año, Reino Unido junto a otros países europeos le atribuyeron su muerte a Rusia producto de un envenenamiento.

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En el video anunció un acuerdo con el activista con popularidad en los jóvenes rusos, Maxim Kats, para recomendar a que candidatos votar en la elección con el fin de restar escaños a Rusia Unida. Habló también de que se trata de una oportunidad real de dejar sin asientos al partido oficialista, y animó a los rusos a votar con boleta, por que según acusa la oposición, el voto electrónico es un fraude.

La viuda explicó que llamar a votar por cualquier formación política que no sea oficialista, se trata en realidad de un voto protesta en contra de Putin y la guerra.

Si bien Naválnaya no llamó a votar por un partido en particular, Kats si lo hizo. Él se pronunció en que se debe votar por el único partido pacifista, Yábloko, que llegó a ser excluido de las elecciones en el pasado y que es prácticamente la única oposición que se encuentra en Rusia.

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“Pero si no hay Yábloko, hay que apoyar a aquellos que tienen más opciones de ganar en esa circunscripción contra Rusia Unida, pero que no apoyen la guerra o, al menos, no públicamente”, señaló Katz.

A diferencia de Naválnaya, Katz manifestó que votará por Nueva Gente, una formación liberal creada con la aprobación del Kremlin, que no apoya de gran manera la guerra como el resto de partidos con representación parlamentaria.

“El país se encuentra en tal situación debido a la guerra, en tal agujero que no podemos desaprovechar la ocasión de intentarlo”, comentó Kats.

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