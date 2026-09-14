Amazon anuncio este domingo mediante un comunicado que suspenderá su acuerdo comercial con la empresa 21 Air. Luego del trágico accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, que dejó a cinco personas fallecidas y tres heridos, tras el impacto del Boeing 767-300 de la empresa con dos vehículos en los que se transportaban las victimas.

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La vocera de Amazon, Kelly Nantel, expresó que la decisión se tomó luego de revisar las circunstancias que rodearon el hecho, mientras la compañía colabora con la investigación.

“Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias relacionadas, y hemos decidido pausar nuestras operaciones con 21 Air, el operador del vuelo 7598", expresó la vocera.

A su vez agregó: “Seguiremos trabajando para apoyar la investigación y a todas las personas afectadas”. Las empresas habían empezado a colaborar en 2024, cuando 21 Air comenzó a transportar los paquetes de Amazon, y operaba alrededor de ocho aeronaves Boeing 767 en nombre de la empresa.

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Amazon indicó que reasignará los envíos que correspondían a 21 Air, entre sus otros operadores asociados: Sun Country Airlines, Hawaiian Airlines, Air Transport International, ABX Air, ASL Airlines y Cargojet.

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Por su parte, 21 Air con base en Carolina del Norte, y que se encuentra en ojo de la tormenta por el hecho ocurrido, expresó en su propio comunicado: “Seguimos centrados en apoyar a las familias y seres queridos que se vieron afectados por este accidente, así como en trabajar estrechamente con la Junta de Transporte y con todos nuestros socios, como Amazon, mientras continúa la investigación”.

Es de destacar que la aerolínea mantiene otro acuerdo comercial con DHL, otra empresa de distribución de paquetes, la cual no se ha expresado al respecto de continuar trabajando con 21 Air.

El hecho se produjo el 6 de septiembre, cuando el vuelo 7598, operado por 21 Air procedía desde Puerto Rico. La aeronave sobrevoló el umbral de la pista 30 a alta velocidad y recorrió aproximadamente 396 metros (1.300 pies) más allá del límite de la pista y chocó contra dos vehículos antes de detenerse.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), busca esclarecer los hechos, y el investigador de la junta, Chihoon Shin, determinó que los datos del registrador de vuelo mostraron que los controles de empuje se incrementaron de manera consistente con esa maniobra.

Sin embargo, ni los frenos aerodinámicos ni los reversores de empuje fueron desplegados, dos sistemas habituales para reducir la velocidad de la aeronave en pista. Shin precisó que aún no está claro por qué no se activaron.