El papa Francisco recibió al fundador de Amazon en el Vaticano
En compañía de su esposa, Jeff Bezos discutió temas ambientales con el pontífice, resaltando su compromiso con causas globales.
En compañía de su esposa, Jeff Bezos discutió temas ambientales con el pontífice, resaltando su compromiso con causas globales.
La protesta se intensificó en los días previos a la celebración, prevista para el 28 de junio, y logró que el evento se trasladara desde el centro histórico de Venecia a un astillero en el Arsenale.
Tras levantar la suspensión judicial, la miniserie biográfica de Carlos Saúl Menem ya tiene fecha de estreno
El CEO Andy Jassy confirmó que la empresa reducirá su fuerza laboral a medida que la IA reemplace tareas humanas. Advirtió que el cambio será profundo y generalizado.
Si bien la mayoría de las operaciones afectadas por el Impuesto PAIS pierden un 30%, en las plataformas de streaming, las tiendas digitales y de videojuegos la baja es menor, donde será del 8%.
¿Cómo vender en Amazon USA: ventajas para emprendedores latinos en el mercado global?