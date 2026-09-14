La renovación está prevista para fines de 2027 y se produce mientras el gobierno de Javier Milei endurece su postura frente al Reino Unido por la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

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El Reino Unido confirmó que renovará parte de su despliegue militar en las Islas Malvinas y reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 actualmente destinados en el archipiélago por aeronaves Typhoon Tranche 2, de mayores capacidades operativas. La decisión fue comunicada ante el Parlamento británico y está prevista para la rotación de las fuerzas desplegadas en las islas hacia fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2027. Los nuevos aviones pertenecen a la flota existente de la Real Fuerza Aérea británica (RAF).



La actualización del componente aéreo se conoce en un momento de creciente tensión diplomática entre Argentina y Reino Unido por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei incrementó la presión política, diplomática y económica sobre empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área.



El reemplazo de los cazas forma parte de la planificación militar británica y no implica, por sí mismo, el anuncio de un incremento en la cantidad de aeronaves desplegadas. Sin embargo, la llegada de los Typhoon Tranche 2 supondrá una actualización de las capacidades disponibles para la defensa del archipiélago. La RAF mantiene desde hace años una presencia permanente en las islas a través del 1435 Flight, con cuatro aeronaves de combate. A ese despliegue se suma la presencia de efectivos terrestres y medios navales británicos.



En enero de este año, la Royal Navy concretó el relevo de su buque de patrulla permanente en el Atlántico Sur. El HMS Medway reemplazó al HMS Forth en las tareas de vigilancia y seguridad marítima alrededor de las islas.

La renovación de los aviones se produce después de una serie de declaraciones de funcionarios británicos en las que Londres volvió a ratificar su posición sobre las Malvinas.

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