Una tragedia conmocionó al sur de Chile luego de que un incendio arrasara un hogar de adultos mayores y provocara la muerte de 16 personas. El hecho ocurrió en la residencia El Edén, ubicada en el sector de Villa Comuy, en la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía.

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El fuego comenzó alrededor de las 22.30 del viernes 11 de septiembre y se propagó rápidamente por las instalaciones. En el establecimiento había 26 residentes al momento de la emergencia.

Bomberos, vecinos y una trabajadora del lugar participaron de las tareas de evacuación. Diez personas pudieron ser rescatadas con vida, mientras que los equipos de emergencia encontraron posteriormente a las víctimas fatales dentro del inmueble.

En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos de Pitrufquén, Comuy y localidades cercanas, junto con Carabineros, personal sanitario y trabajadores municipales. El edificio resultó severamente afectado por las llamas.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer cómo comenzó el incendio y determinar si existió participación de terceros. Las pericias quedaron a cargo de unidades especializadas de Carabineros bajo instrucciones de la Fiscalía.

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Tras el hecho también trascendió que El Edén no contaba con autorización para funcionar como residencia de adultos mayores. Autoridades sanitarias señalaron que el establecimiento había sido sumariado y multado anteriormente y tenía antecedentes por incumplimientos.

La Municipalidad de Pitrufquén había solicitado meses atrás una fiscalización del establecimiento. Además, existía una denuncia por presunto maltrato que se encontraba bajo investigación.

La alcaldesa de la comuna, Jacqueline Romero, decretó tres días de duelo por las víctimas. Paralelamente, comenzaron las gestiones para asistir a los sobrevivientes y trasladarlos a establecimientos habilitados que puedan garantizar la continuidad de sus cuidados.

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El Gobierno chileno anunció que colaborará con la investigación y dispuso revisar las condiciones de las residencias para adultos mayores, con especial atención en los controles, las medidas de prevención y la fiscalización.

Mientras avanzan las pericias y la identificación de las víctimas, las autoridades buscan determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en uno de los incendios más graves registrados recientemente en una residencia de adultos mayores en Chile.

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