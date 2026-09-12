A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Brasil, que se llevaran a cabo a comienzos de octubre, estalló la polémica con uno de los principales aspirantes al cargo. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, está siendo investigado por una supuesta corrupción en torno a la financiación de la película “Dark Horse”, un film sobre la vida de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

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La investigación al principal candidato opositor, comenzó en junio pero recién fue revelada al publico este viernes, cuando el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en la Corte Suprema, levantó el secreto de sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master. Causa por la cual, el banquero Daniel Vorcaro, se encuentra en la cárcel.

Según mensajes que se revelaron, el actual senador Bolsonaro, le habría pedido donaciones a Vorcaro, para financiar la película y luego lo instó a que agilice los pagos para saldar una serie de deudas con los productores del largometraje.

De acuerdo a los mensajes, Vorcaro habría aportado en 2025, 61 millones de reales (12 millones de dólares), para la película. Pero ese monto fue a parar a cuentas de bancarias en Estados Unidos a personas cercanas a la familia Bolsonaro. Por lo que se investiga el paradero real de esa suma.

Al ser consultado por los periodistas, mientras realizaba un mitin en la cuidad de Manaos, el actual candidato acusó de que la revelación tiene fines políticos. “Estoy tranquilo porque ya he explicado que no cometí ningún delito, pero queda claro que quieren intervenir en las elecciones. Si la decisión era de julio, ¿por qué solo la divulgan ahora cuando aparezco liderando todas las encuestas?”, comentó.

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Se destaca que según las encuestas, Flávio Bolsonaro y el actual Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentran prácticamente empatados en las intenciones de voto, por lo que no se descarta la posibilidad de una segunda vuelta.

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