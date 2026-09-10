El conflicto entre Ucrania y Rusia comenzó a tener repercusiones dentro de América Latina. La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, reveló en un informe maniobras que realiza el bando ruso para reclutar nuevos soldados provenientes de Brasil, Perú, Cuba y Colombia mediante engaños.

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En este informe titulado: “Russia: Trafficking of Foreign Nationals to Fight in Ukraine” (Rusia: Tráfico de ciudadanos extranjeros para combatir en Ucrania), la investigación se centra en los métodos utilizados para reclutar extranjeros en sus países de origen, como también en territorio ruso.

Es de destacar que según lo dicho a la Agencia EFE, por la oficina de Europa del Este y Asia Oriental de la organización, no existen números claros respecto a cuantos son los reclutados por parte de Ucrania. Por lo que se dificulta establecer una comparación entre ambos países.

En el informe la ONG explica que "muchos fueron atraídos mediante falsas promesas de empleo civil, salarios elevados, estatus legal o ciudadanía rusa, para verse rápidamente en el frente de batalla”.

A su vez detalla: "Existe una naturaleza transnacional de estas redes de reclutamiento y las formas en que explotan las vulnerabilidades económicas, laborales o migratorias de extranjeros, incluidas personas de América Latina”.

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Es de destacar que este informe, no se presenta como un registro exhaustivo de la situación país por país. A pesar de esto, la organización pidió a los estados cuyos ciudadanos puedan estar en riesgo, adoptar medidas de prevención.

Además, la ONG pidió advertir a los ciudadanos sobre ofertas de trabajo fraudulentas relacionadas con empleo en Rusia, como también una cooperación a nivel internacional para garantizar que los responsables sean juzgados.

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