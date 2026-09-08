Continúan las tareas para determinar por qué se produjo el accidente que tuvo lugar el domingo en el Aeropuerto de Miami, cuando un avión de carga Boeing 767-300 de la empresa 21 Air que prestaba servicio para Amazon, se salió de la pista tras intentar aterrizar y chocó a una camioneta, lo que dejó un saldo de 5 muertos y 3 heridos de gravedad.

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En ese contexto, Rosie Cordero-Stutz, Sheriff de Miami-Dade brindó una conferencia de prensa donde tras informar primero a las familias, reveló la identidad de los fallecidos.

Rolando Aleman Leon , de 55 años; Yoel Rodriguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda , de 75; Carlos Acosta Fajardo , de 53; y Javierquis Reyes Quevedo , de 47, fueron las victimas del hecho. Todas ellas trabajaban para Professional Ocean Service Corp.

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Si bien la investigación para determinar las causas del accidente están a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la indagatoria por las muertes está a cargo de la oficina del Sheriff de Miami-Dade. En este sentido la jefe de policía explicó que su buró de homicidios investiga los fallecimientos y que los investigadores mantienen contacto con los familiares de las victimas.

Tras ser consultada por la prensa en el lugar si los pilotos del avión, enfrentarían cargos penales por el hecho, la sheriff respondió que podía ser una posibilidad, sin embargo rápidamente se encargo de decir que era muy pronto para decirlo.

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