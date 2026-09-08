PISA 2025: América Latina profundiza su caída educativa
El informe de la OCDE reveló un retroceso generalizado en la región.
Los resultados de la evaluación PISA 2025 confirmaron el estancamiento y retroceso de los sistemas educativos de América Latina. Argentina marcó su piso histórico en matemáticas con 367 puntos,11 menos que en 2022, y cayó también en lectura y ciencias, quedando ubicada por detrás de la mayoría de los países de la región.
El informe de la OCDE reflejó un panorama crítico en casi todo el continente. México cayó a su nivel más bajo en matemáticas desde 2006 y retrocedió en lectura; Chile y Perú mostraron bajas en ambas disciplinas; mientras que Brasil, Colombia y Costa Rica mantuvieron rendimientos estancados.
En la parte baja de la tabla regional, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y El Salvador registraron a menos del 12% de sus alumnos con competencias básicas en matemáticas.
Salvo excepciones puntuales como Uruguay en ciencias, la constante regional fue el impacto de la brecha socioeconómica, el ausentismo y la distracción por celulares en clase.
Aunque el informe matizó los descensos en países como Colombia, Ecuador y Paraguay por la incorporación de alumnos de sectores vulnerables al sistema secundario, América Latina sigue lejos de los promedios globales.
Fuente: Infobae