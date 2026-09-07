Un avión de carga Boeing 767-300 de la empresa 21 Air, que prestaba servicios para Amazon Air, se salió de la pista durante su maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y embistió a varios vehículos estacionados en una vía adyacente.

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El accidente dejó un saldo confirmado de al menos cinco personas muertas y cinco heridas, tres de las cuales permanecen en estado crítico.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) abrieron investigaciones formales para determinar las causas del siniestro. Entre los factores centrales bajo análisis se evalúa si la aeronave tocó tierra fuera de la zona de contacto establecida, los primeros 914 metros de la pista, y si la tripulación debió haber abortado la maniobra.

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Registros preliminares y videos difundidos en redes sociales muestran al carguero sobrevolando la pista a gran velocidad sin lograr posar el tren de aterrizaje principal, en un contexto marcado por la presencia de fuertes vientos de cola.

Asimismo, los peritos examinarán la falta de lechos de frenado de emergencia en la terminal de Miami, sistemas de material compresible diseñados para contener excursiones de pista, y el historial de mantenimiento del avión, fabricado en 1994 y reconvertido a transporte de carga en 2015.

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El operativo de emergencia desplegó más de 200 efectivos para sofocar el incendio desatado tras el impacto y controlar el derrame de combustible, lo que provocó la cancelación de más de 180 vuelos y demoras generalizadas en el principal nodo logístico aéreo de la región.

Fuente: Infobae

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