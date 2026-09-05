La Casa Blanca lanzó una serie de videojuegos de estética retro en su sitio web oficial que simulan la detención y deportación de inmigrantes indocumentados y la construcción del muro fronterizo, iniciativa difundida por la administración del presidente Donald Trump, que generó un inmediato rechazo de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

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La propuesta se inscribe en una estrategia comunicacional orientada a amplificar las políticas migratorias restrictivas mediante contenidos digitales de alto impacto. Entre los desarrollos presentados figura un juego inspirado en el clásico Snake, donde el usuario controla al asesor migratorio Tom Homan con el objetivo de interceptar a personas que cruzan el Río Grande para concretar su expulsión.

Asimismo, la plataforma incluyó otra dinámica basada en la lógica del Tetris, bajo la consigna Protege la frontera de la horda que se avecina, enfocada en la construcción del muro divisorio con México. Frente a las críticas de organizaciones como Frontera Federation, la Casa Blanca defendió la iniciativa al señalar que busca reforzar el contraste entre una “cultura del éxito” y las posiciones de sus detractores.

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El lanzamiento coincide con datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que reportó la detención de cerca de 51.000 personas indocumentadas durante agosto, y se suma a otras acciones comunicacionales oficiales -como la difusión de operativos de repatriación- que han sido calificadas como degradantes por distintos sectores sociales, mientras el Ejecutivo reivindica su política de control fronterizo.

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